Maximiano sfuma per il Napoli? Pedullà: "Accordo totale tra entourage portiere e la Lazio"

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà ha dato le ultime sul futuro del portiere Maximiano che piace sia alla Lazio che anche al Napoli. Di seguito le parole del giornalista al suo sito ufficiale.

Ecco cosa scrive Pedullà:

"La Lazio sta per andare in ritiro, in questi minuti ancora senza un portiere, ovviamente se escludiamo un giovane della Primavera. Il riepilogo delle ultime ore: in mattinata c’è stata una call con il Granada per parlare del portoghese Maximiano. Esiste un accordo totale con l’entourage del classe ‘99, va completato quello con il club spagnolo retrocesso dalla Liga. Era stato organizzato un viaggio per le visite, è stato per ora bloccato".