Mavropanos-Napoli, spunta la confessione del difensore ai tifosi partenopei a Stoccarda

Calciomercato Napoli - Tutto abbastanza fermo al momento per il nuovo difensore centrale con De Laurentiis e il suo team che valutano i nomi di Mavropanos, Danso e Sutalo.

Del nuovo difensore ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"De Laurentiis sta lavorando sul fronte Osimhen ma continua a seguire il dossier relativo al sostituto di Kim, finito al Bayern Monaco. Kostantinos Mavropanos si unirebbe volentieri ai campioni d’Italia e lo ha confessato col sorriso pure ad alcuni tifosi del Napoli che ha incontrato a Stoccarda. Il club azzurro non ha ancoramollato la pista Kevin Danso e non sono esclusi nuovi contatti con il Lens, intenzionato a trattenere il centrale austriaco, a patto che non arrivi una proposta da 30 milioni di euro. Presto arriverà la scelta definitiva".