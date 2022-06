Martino: "Solbakken ha le caratteristiche per sostituire Politano! I norvegesi ora vanno di moda..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carmine Martino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Solbakken del Bodo Glimt e Brekalo ex Torino? Solbakken non lo conosco benissimo, è un giovane di belle speranze su cui c’è anche la Roma. La strategia del Napoli è sempre stata quella di acquistare dopo aver venduto, certo è che Solbakken è un mancino che gioca a destra: ha le caratteristiche per sostituire Politano, ed i norvegesi adesso sul mercato sono di moda. Solbakken ha centimetri e chili adatti per il ruolo.

Ostigard invece ha grinta e personalità per colmare le lacune del Napoli, quando si dice sempre che non ci sia molta personalità: credo che il club si stia organizzando anche per trovare il potenziale sostituto di Koulibaly. Al momento abbiamo delle certezze ovvero un altro anno di contratto, il club dovrà trovare subito il suo erede e uno come Ostigard potrebbe esserlo.

Fabian? Tutti i procuratori hanno la strategia di portare i giocatori a scadenza, potrebbe rimanere un altro anno e poi andare via. Non sarebbe facile sostituirlo, è uno di quelli che il segno lo lascia e l’ha fatto. Ha regalato l’illusione della stagione d’oro al Napoli con un gol da campione alla Lazio, ha tutte le carte in regola per sfondare”