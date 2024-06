Calciomercato SSC Napoli - L’accelerazione definitiva del Napoli per Leonardo Spinazzola è prevista così quando partirà Mario Rui, aperto a una nuova esperienza “meglio ancora se in Portogallo, in patria”.

L’esterno umbro, come racconta il Corriere dello Sport, 31 anni, svincolato di lusso dopo aver chiuso la parentesi con la Roma, “è considerato un’opportunità di mercato ed è stimato dal tecnico leccese: sul piatto un contratto di un anno, con eventuale opzione per quello successivo”.