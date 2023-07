Calciomercato Napoli - L’infortunio da una parte, il rinnovo contrattuale dall’altra. Per fortuna per Mario Rui ci sono anche buone notizie in queste ore di stop.

Mercato Napoli, Mario Rui rinnova

Come infatti annuncia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, è praticamente fatta per il rinnovo contrattuale del portoghese che estenderà il suo legame azzurro fino al 2026. L’accordo sarà ufficializzato a Castel Di Sangro.