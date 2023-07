Mario Rui, l'agente: "Rinnovo col Napoli? Ecco quando ne riparleremo. Spero che sia fondamentale per Garcia come con Spalletti"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente del difensore del Napoli Mario Rui, Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rinnovo Mario Rui a Castel di Sangro? Ne abbiamo parlato e ci riaggiorneremo nel ritiro in Abruzzo e nelle prossime settimane. Negli ultimi due anni è stato fondamentale nel Napoli, spero sia lo stesso anche con Rudi Garcia: è ancora presto per capire le dinamiche e le gerarchie che avrà il mister, ma credo e spero come nell’era Spalletti e Sarri possa essere tra i protagonisti”