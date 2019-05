Mario Rui, l'agente: "Giampaolo lo cerca: è presto per parlarne, vediamo un attimo le panchine come si sistemano"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore:

“Non sono il procuratore di Koulibaly, quindi non posso parlare di lui non conoscendone le dinamiche, io non gli do prezzo è il difensore più forte al mondo. E' unico per il suo ruolo, nel ruolo di Allan c'è più concorrenza, quindi avrà un prezzo minore. Mario Rui è presto per parlarne, vediamo un attimo le panchine come si sistemano. Giampaolo lo cerca, quindi non escluderei che lo voglia. Non sono un fenomeno, sono un onesto procuratore ed è giusto che i miei assistiti valichino in club come Milan e Juventus”.