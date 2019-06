Mario Rui e Verdi piacciono al Torino, Tuttosport: la mega valutazione di ADL

L'edizione odierna di Tuttosport scrive sull'interesse del Torino per Verdi e Mario Rui: "Gli elementi su cui il Toro ha iniziato a muoversi con più energia, anche negli ultimi giorni, sono Caprari della Samp e Verdi del Napoli. Se non spaventato dalle richieste, perlomeno Cairo ha per ora deciso di attendere il momento giusto per orchestrare l’operazione. In merito a Verdi si è già detto dei 23 milioni di euro fissati dal Napoli, quale valutazione dell’ex granata (18 sono i milioni al capitolo Mario Rui)"