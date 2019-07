Marca si schiera: a meno di offerte eccezionali, dare James all'Atletico sarebbe uno scherzo!

L’edizione odierna di Marca, dopo il roboante ko per 7-3 del Real Madrid contro l’Atletico nel match di International Champions Cup, si schiera apertamente contro la cessione di James Rodriguez all’Atletico. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi dell'editoriale firmato da Nacho Labarga:

“Zidane aveva promesso un ribaltone, ma la verità è che abbiamo visto pochi cambiamenti. Il Real assomiglia a quello dell’anno scorso o è addirittura peggiorato, e i giovani della scorsa stagione non ci sono: Llorente, Reguilon e Ceballos sono andati via, Mario Hermoso brilla all’Atletico ed un altro come James potrebbe raggiungerlo. Tanti tifosi non capirebbero che, a meno di offerte eccezionali, dare James all’Atletico - in questo momento superiore al Real Madrid - sarebbe uno scherzo. Il colombiano ha tante qualità di cui il Real ha bisogno”