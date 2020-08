Calciomercato Napoli - Secondo quanto scrive il prestigioso AS, l'Atletico Madrid starebbe per sferrare l'assalto finale ad Allan, ormai in uscita dal Napoli. Secondo i colleghi spagnoli, il club allenato da Simeone potrebbe mettere sul piatto 40 milioni cash per assicurarsi il mediano brasiliano che sembrava ormai destinato all'Everton di Carlo Ancelotti. De Laurentiis attende comunque offerte in grado di soddisfarlo economicamente e quella dell'Atletico Madrid potrebbe essere quella giusta.