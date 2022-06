Marca - Il Napoli sonda Carlos Soler, manca l'offerta ufficiale al Valencia: la risposta del giocatore

Calciomercato Napoli - Dalla Spagna piovono conferme, perché il futuro di Carlos Soler è lontano dal Valencia e c'è anche la SSC Napoli sulle sue tracce. È sul mercato già da un po' e per questo sono diverse le squadre che stanno cercando di convincere il giocatore ad accettare la loro offerta.

Come racconta Marca, c'è anche il Napoi su Carlos Soler nonostante il calciatore preferirebbe restare in terra spagnola:

"Soler preferisce rimanere in Spagna, ma Barcellona e Atletico Madrid, le sue opzioni principali, non hanno fatto il grande passo. Laporta lo vorrebbe al Barça, ma i soldi sono pochi. Anche Simeone ha dato il via libera, ma nemmeno l'Atlético sembra intenzionato a raggiungere la somma che chiederà il Valencia.

In questo scenario, e con la Juventus che chiede al giocatore di aspettare gennaio per prenderlo a parametro zero, è comparso un nuovo corteggiatore: il Napoli sta sondando l'interesse del centrocampista spagnolo. La squadra italiana, una di quelle che ha conquistato un posto in Champions League, vorrebbe rinforzarsi con Soler che, sebbene in linea di principio la sua intenzione sia quella di continuare in Spagna, potrebbe finire in Italia. Il calciatore preferirebbe la Spagna ma è aperto a tutte le opzioni.