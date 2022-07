Marca - Deulofeu-Napoli, anche il Marsiglia l'ha messo nel mirino: nella lista anche altri due top club

Gerard Deulofeu è un nome caldo, il Napoli è su di lui da tempo. Il Marsiglia avrebbe contattato, però, Deulofeu, cercando di soffiarlo agli azzurri.

Gerard Deulofeu

Deulofeu nel mirino del Marsiglia

Secondo le informazioni di Marca, l'OM è tornato alla carica per cercare di acquistare Gerard Deulofeu. Era già stato accostato in passato, Duelofeu sarebbe stato recentemente contattato dall'OM per discutere di un arrivo in Francia. Forte la concorrenza, l'attaccante spagnolo sarebbe corteggiato anche dal Villarreal, dal Napoli, ma anche dall'Atalanta. Anche il Sevilla FC potrebbe avvicinarsi al giocatore .

