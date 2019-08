E' partito l'assalto a Neymar da parte del Real madrid. Secondo Marca la dirigenza blancos ha messo in cantiere tre cessioni per finanziare questo acquisto. I nomi in uscita sono quello di Bale, Mariano Diaz e James Rodriguez. Il Real spera di poter incassare una cifra quanto più possibile ai 200 milioni per portare poi l'attuale attaccante del Psg a giocare nel Bernabeu. Su James, si legge su Marca, ci sono ancora Napoli ed Atletico Madrid.