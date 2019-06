Manolas-Napoli, Venerato: "La Roma vuole chiudere entro giugno! Tentativo di inserire Diawara, nessun riscontro su Zapata"

Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva:

"Manolas vicino al Napoli per me è un indizio su De Ligt alla Juventus: bianconeri erano sul greco se lo hanno mollato è per andare su un obiettivo ancora più ambizioso. La Roma ha interesse di chiudere cessione di Manolas entro 30 giugno ma Napoli non vuole pagare clausola ma inserire Diawara. Su James Rodriguez ancora distanza su valutazione e formula di acquisto.

Zapata credo abbia più mercato all'estero, su Inter e Napoli non ho riscontri. Non è incedibile".