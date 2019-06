Manolas-Napoli, Mediaset: "De Laurentiis scatenato, bruciate Juve e Milan! Manca solo l'ultimo step"

Ultimissime calcio Napoli - L'attacco, ma non solo: è un Napoli scatenatissimo sul mercato. E' dell'ultima ora la notizia dell'accordo raggiunto col difensore della Roma Manolas, che sostituirebbe Albiol, destinazione Villarreal. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset il club azzurro dunque avrebbe superato nella corsa al greco Juve e Milan. Ora c'è da raggiungere l'intesa con la Roma: la clausola del giocatore è di 36 milioni di euro.

Napoli calciomercato le ultimissime oggi su Manolas

Il Napoli vorrebbe inserire nell'operazione Diawara come contropartita tecnica. Per un'eventuale contropartita si parla anche di Mario Rui, che ha già vestito la maglia giallorossa nella stagione 2016/17. Il nome di Manolas è stato accostato nuovamente alla Juve nell'ambito di uno scambio con Roma, dove arriverebbe Higuain a prendere il posto di Dzeko, in orbita Inter. E Mino Raiola avrenne proposto il difensore centrale greco al Milan, ma c'è l'ostacolo stipendio: 6 milioni l'anno. Ora però lo scatto del Napoli che ha spiazzato le altre pretendenti e che è pronto a soddisfare le richieste della Roma, che vuole i 36 milioni della clausola.