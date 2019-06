Manolas-Napoli, Gazzetta: De Laurentiis pronto a sacrificare Mertens come contropartita. La Roma fa muro, vuole la clausola cash e subito

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - L'affare Kostas Manolas per il Napoli non è dei pià semplici. Resta l'accordo con il giocatore anche sul piano economico, ma manca completamente un'intesa con la Roma, proprietaria del cartellino. Il club giallorosso, secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, vorrebbe i 36 milioni della clausola rescissoria. Inoltre, non si accontenterebbe né di un dilazionamento né dell'inserimento di ulteriori contropartite.

Manolas al Napoli, la Roma rifiuta Mertens nell'affare

Il Napoli sarebbe stato disposto a scarificare Dries Mertens pur di avere il difensore greco, ma da Roma è arrivato un secco no. L’attaccante belga è un ottimo esterno, ma il club giallorosso ha la necessità di fare cassa e, dunque, vuole il cash. In pratica, non accetterebbe nemmeno un’ipotesi di dilazionamento dei 36 milioni della clausola: quei soldi li vuole tutti e subito, prendere o lasciare.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi, anche Juve e Milan su Manolas

Nelle ultime settimane ci sono stati inserimenti sostanziali da parte di Juventus e Milan. Il club rossonero, infatti, vorrebbe creare una coppia difensiva formata da Romagnoli e Manolas. Ma a favore del Napoli, in ogni modo, ci sono diversi aspetti. Il primo, è economico, De Laurentiis s’è già accordato con Mino Raiola, il procuratore del nazionale greco, per un’intesa quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Il secondo, è tecnico, perché con Ancelotti avrebbe la certezza di giocare titolare al fianco di Koulibaly, mentre alla Juventus sarebbe soltanto la prima riserva del duo Bonucci-Chiellini