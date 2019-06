Ultimissime calcio Napoli - Dopo l'addio di Francesco Totti non arrivano notizie consolatorie per i tifosi neanche dal mercato.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Kostas Manolas della Roma

Secondo l'edizione di Repubblica Roma Kostas Manolas è infatti vicinissimo al Napoli, che sarebbe pronto ad offrire 4 milioni a stagione al giocatore, pagando la clausola rescissoria di 36. Una perdita pesante, con il peso di un trasferimento in Italia, a una delle squadre che, fino a un anno fa, era diretta concorrente della Roma per un posto in Champions.