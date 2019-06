Manolas-Napoli, De Maggio: "Andrà ad abitare nello stesso parco di Ancelotti: mi dicono che domani..."

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sull'imminente arrivo in azzurro del centrale difensivo della Roma Kostas Manolas

Manolas al Napoli, vivrà nello stesso parco di Ancelotti

Valter De Maggio, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Manolas? Mi dicono che domani potrebbe tornare a Roma dalle vacanze in Grecia. Ha già preso casa in un parco a Via Tasso, in un parco dove abita Carlo Ancelotti (parco Matarazzo, ndr). Il contratto d'affitto è già stato chiuso"