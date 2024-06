Manna in missione, Gazzetta: nei prossimi giorni incontrerà Kvaratskhelia e l'agente, ma ADL non tollererà altri scivoloni

Calciomercato SSC Napoli - Il caso Kvaratskhelia è scoppiato forse al momento più opportuno, lontano dagli impegni ufficiali, al riparo da immediate ripercussioni nello spogliatoio Napoli. A risolverlo ci penserà il direttore sportivo Giovanni Manna, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Le parole del clan di Kvaratskhelia non sono piaciute, soprattutto la tempistica ha sorpreso e infastidito il Napoli, che pensava di aver già messo in chiaro le cose:

"La situazione per il club è chiara. Il Napoli vuole accontentare Kvara con un nuovo accordo e una eventuale clausola che possa servire da garanzia per tutti, ma un’altra scivolata del suo clan non sarà tollerata e rischierebbe di far saltare l’intesa, costringendo Khvicha a restare col contratto in essere.

Oggi Kvara debutta all’Europeo e nei prossimi giorni potrebbe ricevere la visita di Manna: il d.s. azzurro, in Germania, punterà a incontrare l’agente per rasserenare gli animi e riapparecchiare la tavolo per un incontro con De Laurentiis"