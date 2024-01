Mangala, l'intermediario: "Il Napoli sta trattando col Nottingham, la Juve è tagliata fuori! Sarebbe un gran colpo"

Calciomercato Napoli - Giovanni Bia, intermediario per le trattative fra l'Italia e Orel Mangala (ma non per l'affare col Napoli) ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal:

"Io intermediario per Mangala? Per altre squadre lo sono, avevo il mandato. Per il Napoli invece si son mossi direttamente con il Napoli, non faccio da intermediario: hanno parlato con Nottingham e gli agenti. Il Napoli ha chiamato direttamente la società, si son parlati direttamente SSC Napoli e Nottingham Forrest per quest'operazione. Io avevo il mandato con altre squadre.

La Juventus? No, la Juventus non credo più sia sul giocatore: lo dico in maneira tranquilla e trasparente. La Juventus non vuole toccare niente visto il perfetto equilibrio nello spogliatoio. Mangala è un calciatore di spessore elevato. E poteva intaccare gli equilibri, perché avrebbe giocato sicuro nella Juventus. Adesso la Juve è fuori dalla corsa.

Assolutamente sì, Mangala è perfetto per il Napoli: sta giocando poco col nuovo allenatore, per Mazzarri sarebbbe un bel regalo. Il Napoli lavora al prestito con diritto di riscatto: farebbe un grandissimo colpo. Sì, esatto la distanza fra le squadre è che il club inglese vuole l'obbligo di riscatto e il Napoli ha proposto il diritto. Ma è un affare da fare assolutamente: ha grande interdizione, è aggressivo ma fa anche un grande calcio: è un giocatore importante".