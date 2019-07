Malcom in uscita da Barcellona. Il calciatore potrebbe lasciare il club catalano questa estate, tante le squadre interessat a lui. Sulle sue tracce c'è anche il Napoli, ma, come riportato da Mundo Deportivo, su tutti il Borussia Dortmund. Nelle ultime ore il club tedesco avrebbe accelerato i contatti per assicurarsi le prestazioni del brasiliano, con la volontà di mettere sul piatto una proposta superiore ai 40 milioni di euro.