Malcom allo Zenit, Sky: "Affare in chiusura". Ieri il Napoli l'aveva chiesto in prestito, condizioni non accettate

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Malcom. Secondo quanto riferisce l'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio potrebbe essere già terminata l'avventura del brasiliano al Barcellona. L'esterno offensivo classe '97, è infatti diretto verso lo Zenit San Pietroburgo.

Malcom-Napoli, niente da fare: andrà allo Zenit

La Ssc Napoli ieri aveva provato a sondare il terreno chiedendo il giocatore in prestito oneroso, ma ormai era troppo tardi. Il club catalano voleva cederlo soltanto a titolo definitivo

Trattativa in corso e indiscrezioni russe della mattinata confermate, l'accordo tra le parti è vicino: Javier Ribalta, ds del club di San Pietroburgo ed ex Juventus, si trova adesso in Catalogna per chiudere. Malcom verso l'addio al Barcellona, all'orizzonte c'è lo Zenit. Affare da circa 45 milioni di euro.