Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione relativa al difensore del Napoli Nikola Maksimovic:

"Il suo entourage ha bloccato la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, non sono pervenute offerte ma il Napoli sta studiando il mercato per non farsi trovare impreparato, nel frattempo Ancelotti con il dialogo sta lavorando per tenerlo sul pezzo. Il lavoro di campo s’intensifica, oggi doppia seduta per preparare l’amichevole di Marsiglia".