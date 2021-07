Maksimovic, ingaggio ridotto pur di restare al Napoli: sarà accontentato!

Calciomercato Napoli. La Repubblica oggi in edicola descrive nei dettagli tutte le ultime novità di mercato sul fronte partenopeo. In particolare, ci sono novità sul calciomercato in entrata, con la firma di Nikola Maksimovic in dirittura d'arrivo. Il difensore serbo ha terminato il suo contratto con la SSC Napoli il 30 giugno e adesso è svincolato: sembra, però, che sia deciso a firmare un'altra volta con gli azzurri, a costo di ridursi l'ingaggio e venire incontro alle esigenze societarie.

Maksimovic vuole restare al Napoli

"Ha infine chiesto di restare Maksimovic, accontentandosi di un ingaggio meno oneroso. È possibile che sia accontentato in extremis". Insomma, Maksimovic potrebbe restare al Napoli, per continuare a fare da riserva ai difensori titolari Manolas e Koulibaly (in squadra c'è anche Rrahmani): classe 1991, Maksimovic vanta 99 presenze in maglia azzurra, anche se quest'anno è rimasto particolarmente ai margini della rosa. La speranza è che possa essere coinvolto nel nuovo progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti.