Notizie Calcio Napoli - Con l'intensificarsi dell'interesse del PSV per Hirving Lozano, il Napoli deve velocizzare i tempi per trovare un sostituto sulla fascia destra e tra i nomi papabili c'è anche quello di Jesper Lindstrom.

Jesper Lindstrom

Lindstrom, solo panchina ontro il Mainz

L'Eintracht Francoforte ha strappato un punto al Mainz segnando un gol in chiusura di gara ma l'esterno danese non mai è sceso in campo, sedendo in panchina per tutta la durata del match. Possibile indizio di una trattativa con i partenopei.