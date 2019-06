Tuttosport - Luperto al Lecce, si può fare in prestito

Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport su Luperto ci sarebbe l'interesse del Lecce: "Il Lecce vuole sfruttare il vantaggio che si è garantito in termini di tempo per essere riuscito a conquistare la Serie A con la promozione diretta. Il ds Meluso cerca di inserire nella rosa elementi che già abbiano “annusato” il massimo campionato e che possano così lottare subito per l’obiettivo salvezza. Per il centrocampo aspetta la risposta di Bertolacci, svincolato dal Milan, al quale è stato proposto un contratto triennale. Per la fascia esterna di difesa, invece, il primo obiettivo è Sebastiano Luperto con la possibilità di ottenerlo in prestito dal Napoli".