Calciomercato Napoli - L'Empoli, dopo la salvezza tranquilla ottenuta in questa stagione di Serie A appena conclusa, vorrebbe riscattare Sebastiano Luperto dal Napoli, dopo la stagione da protagonista con i toscani nell'ultimo campionato, ma come riportato da Pianeta Empoli i 4 milioni di euro che gli azzurri dovrebbero dare ai partenopei sono uno scoglio per il club di Fabrizio Corsi. Nei prossimi giorni ci saranno altri colloqui, per provare a non complicare le cose.