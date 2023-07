Lungo colloquio Giuffredi-Di Lorenzo: novità sul rinnovo dopo l'incontro con ADL? | VIDEO CN24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Lungo colloquio al termine della seduta pomeridiana del Giorno 8 in Val di Sole, con Giovanni Di Lorenzo che s'è soffermato sotto il gazebo al campo di Carciato prima di rientrare negli spogliatoi.

A chiacchierare per una decina di minuti con il capitano del Napoli, il suo agente Mario Giuffredi arrivato pochi minuti prima alla Ski.it Arena di Carciato: il procuratore, tra gli altri anche di Politano e Mario Rui, è da qualche giorno in Trentino nel ritiro del Napoli. E dalla chiacchierata avuta col suo assistito, in odore di rinnovo a vita con la SSC Napoli, è plausibile che ci sia stato l'incontro tanto atteso con De Laurentiis. E che il suo agente ne stesse riferendo i dettagli a Di Lorenzo stesso. In attesa di novità e dettagli, ecco le immagini.

