Lukaku-Napoli? Il Mattino - È possibile solo in un caso: c'entra Osimhen!

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, Romelu Lukaku è possibile soltanto in caso di approdo a Londra di Victor Osimhen. Nell'ipotesi di uno scambio fra azzurri e Chelsea, sarebbe possibile l'arrivo a Napoli della punta belga che ha già giocato con Conte. E che solo qualche giorno fa a HLN in Belgio in un'intervista raccontava:

"Il miglior allenatore che ho avuto? Antonio Conte! L'allenatore è come la moglie, e diventa fondamentale nelle scelte durante la tua carriera".

Lukaku-Napoli: intreccio con Osimhen

Il futuro di Lukaku è legato a quello di Osimhen però, secondo Il Mattino di Napoli:

"Lukaku deve attendere: l'ingaggio è pesantissimo (14 milioni e il Chelsea non pensa di fare sconti come con la Roma), ma Conte lo considera l'erede perfetto di Osimhen. Operazione plausibile solo nel caso in cui sia il Chelsea la destinazione di Osimhen. Bisogna pazientare ancora".