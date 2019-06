Napoli su Lukaku, i dettagli della proposta: pagamento dilazionato in quattro anni e cinque cessioni per finanziare l'acquisto [GRAFICO]

Il Napoli sarebbe interessato all'attaccante belga del Manchester United Romelu Lukaku, secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. E per arrivare a Lukaku c’è la concorrenza dell’Inter da battere. Il neo allenatore, Antonio Conte, ha dato l’ok per tentare l’affondo col Manchester.

"La proposta che il Napoli potrebbe presentare al Manchester United riguarda la possibilità di dilazionare i 70 milioni richiesti in quattro anni. In bilancio, dunque, il club iscriverebbe una cifra di poco superiore ai 100 milioni di euro, tra costo del cartellino e ingaggio al giocatore, con un incidenza di 25 milioni di euro all’anno. Parte dei denari occorrenti per pagare lo United entrerebbero dalle cessioni di alcuni giocatori (Hysaj, Verdi, Ounas, Inglese, Sepe) che non rientrano nei piani tecnici di Ancelotti. Da queste vendite, la società ritiene di poter ottenere i 70 milioni necessari per ufficializzare l’offerta ai Red Devils"