Lukaku-Napoli, Chiellini approva: "Non solo Conte, in azzurro avrebbe un altro vantaggio"

Presente negli studi di SkySport24, Giorgio Chiellini ha commentato l’eventuale operazione Lukaku per il Napoli data la presenza di Antonio Conte: “Io sono sempre stato un pro-Lukaku e si è visto anche nella Roma che ha fatto cose importanti. Ha bisogno di una squadra intorno come tutti i giocatori alla fine ma è un giocatore importante che se messo i condizioni fisiche buone può fare la differenza. Ricordiamoci che quest’anno che il Napoli non ha le coppe e questo è un vantaggio per l’attaccante che avrebbe modo di allenarsi bene”.