Novità di calciomercato per la SSC Napoli? Secondo i colleghi di Sky Sport, la Juventus è a Londra per trattare con il Manchester United la cessione di Romelu Lukaku in uno scambio con Paulo Dybala: ci sarebbe un accordo tra i club, tra la Juventus ed il centravanti belga ma non quello tra l’attaccante argentino ed il Manchester United. Anche il Napoli ha provato ad inserirsi, ma Juventus ed Inter erano nettamente più avanti nella trattativa.