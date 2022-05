Luis Maximiano retrocede in B con il Granada, Atletico Madrid e Celta Vigo insidiano il Napoli

Luis Maximiano, portiere portoghese ex Sporting che ha giocato nell'ultima stagione con il Granada in Liga, è tra i nomi vagliati dal direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli secondo l'edizione online de Il Mattino.

Il Granada ieri è retrocesso nella seconda serie spagnola e ora dovrà dar via i suoi gioielli, tra questi il portiere:

"I tifosi gli hanno chiesto di non lasciare il club, ma difficilmente gli andalusi potranno permettersi di dire no alle offerte di mercato che arriveranno: la clausola da 25 milioni ora è lontana, Luis Maximiano potrebbe trasformarsi in una vera e propria occasione di mercato a prezzo stracciato. Non solo il Napoli, infatti, ha appuntato il suo nome: Atletico Madrid e Celta Vigo vorrebbero trattenerlo in Liga, ma anche la Lazio di Lotito sembra essere interessata al portoghese per sostituire Strakosha"