Nuovo portiere Napoli, spunta il nome di Luis Maximiano! Cifre e dettagli

Ultimissime calciomercato Napoli. Importanti novità per il futuro portiere del Napoli. L'ultimo nome è quello di Luis Maximiano, 23enne portoghese del Granada. Ad annunciarlo è Il Mattino, che analizza anche la posizione di Ospina e Meret.

L'eventuale arrivo di Luis Maximiano, scrivono sul quotidiano, potrebbe portare all'addio congiunto di Ospina e Meret: il colombiano è in scadenza e ad oggi c'è distanza tra le parti, mentre l'ex Spal non fornisce le dovute garanzie. Ecco quanto scritto sul giornale quest'oggi