Luca Pellegrini-Napoli, QS: c'è l'offerta di ADL, le cifre

Ultimissime calcio Napoli, non solo Kostas Manolas, ormai sempre più vicino a vestirsi d'azzurro: il Napoli cerca il doppio colpo di mercato dalla Roma e punta all'acquisto anche del giovanissimo Luca Pellegrini. Ve ne avevamo parlato in esclusiva qualche giorno fa su CalcioNapoli24. L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo conferma.

Calcio mercato Napoli, novità su Luca Pellegrini

Secondo l'edizione odierna di QS, il presidente Aurelio De Laurentiis la società partenopea ha individuato nel classe '99, reduce da un buon Mondiale Under-20 disputato agli ordini di Paolo Nicolato, il possibile erede del partente Mario Rui. Il feedback più positivo, per dirla così, arriva proprio da Aurelio De Laurentiis, che sa che la Roma ha la necessità di cedere determinate pedine prima del 30 giugno per questioni di bilancio. Per questo motivo, il patron confida che i 10 milioni messi sul piatto bastino per assicurarsi un ottimo prospetto della corsia bassa mancina, che nella passata annata, trascorsa nella prima metà nella Capitale e nella seconda in prestito a Cagliari, si è disimpegnato bene collezionando 18 presenze impreziosite da 2 assist.

Il Napoli confida nel fattore 30 giugno, data entro la quale la Roma deve obbligatoriamente mettere a referto qualche plusvalenza. Curiosamente, sia la cessione di Manolas sia quella di Pellegrini farebbero sorridere le casse giallorosse e anche uno speranzoso Carlo Ancelotti.