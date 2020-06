L’Équipe annuncia: il PSG ha mollato Koulibaly, su di lui forte pressing del Manchester United

Quale sarà il futuro del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly? Secondo il quotidiano sportivo francese L’Équipe, ci sarebbero delle novità in vista tra le squadre interessate al centrale difensivo azzurro.

L’edizione odierna de L’Équipe, infatti, riporta una notizia secondo la quale il Paris Saint-Germain avrebbe abbandonato l’idea di firmare Kalidou Koulibaly in estate, ed una delle ragioni sarebbe legata al forte interessamento nei confronti del calciatore del Napoli da parte degli inglesi del Manchester United. Il PSG, d’altro canto, avrebbe ora rivolto la sua attenzione alla chiusura di un accordo con la Lazio per firmare il terzino 27enne Adam Marusic per circa 15 milioni di euro, e nella Lazio piacerebbe anche Sergej Milinkovic-Savic.