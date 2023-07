Notizie Calcio Napoli - Con il passare delle ore si sono fatte sempre più inisitenti le voci sull'addio di Hirving Lozano.

Hakim Ziyech

Napoli, Hakim Ziyech per il dopo Lozano

Il Napoli sposta ora l'attenzione sul mercato per trovare il suo erede. Stando a quanto risulata al collega ed esperto di mercato, Ekrem Konur, il club azzurro starebbe guardando in Premier League per rimpiazzare il messicano, il nome di Hakim Ziyech sarebbe tra i profili valutati.