Calciomercato Napoli - Priorità ai rinnovi contrattuali prima di entrare nel vivo del mercato: questa la posizione di Aurelio De Laurentiis.

Mercato Napoli, Lozano via per far spazio a Raspadori

Prolungamenti da fare a tutti eccetto a un azzurro, Hirving Lozano. “Il messicano è in uscita e il Napoli aspetta solamente l’offerta giustaper lasciarlo andare via, anche per fare spazio al decollo definitivo di Jack Raspadori: finora troppo sacrificato”, scrive La Repubblica oggi in edicola.