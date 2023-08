Calciomercato Napoli - Nelle prossime ore potrebbero esserci le visite mediche con il PSV, con Hirving Lozano verso il ritorno al club da cui fu acquistato dal Napoli.

C'è grande attesa ad Eindhoven, con i tifosi che hanno realizzato una divertente grafica per il ritorno del Chucky, confezionato per il ritorno in Olanda da Napoli. Ecco la foto: