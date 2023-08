Lozano-PSV, fumata bianca vicina! Il Mattino elenca le cifre della cessione per il Napoli

Calciomercato Napoli - Con l'arrivo di Lindstrom ormai cosa fatta (oggi visite mediche e firma), la partenza di Hirving Lozano è sempre più vicina. L'attaccante messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 e ormai ha da tempo le valigie pronte, destinazione Eindhoven dopo essere stato sedotto e abbandonato dalle sirene saudite, illuso dai sogni della Premier e dal flirt - soltanto abbozzato - con il Los Angeles Galaxy.

Il PSV sta trattando con De Laurentiis per riavere Lozano alle sue dipendenze, si tratterebbe di un ritorno. Ma a che punto siamo? Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"La distanza tra le parti si è assottigliata e la fumata bianca potrebbe essere dietro l'angolo. Il Napoli chiede 15 milioni di euro per il suo cartellino, mentre il club olandese dopo la prima offerta (10 milioni) si è spinto fino a 12. Si tratta. In ballo c'è anche l'eventuale percentuale della futura rivendita e sopratutto l'ingaggio del messicano che a Napoli percepisce uno stipendio da 4,5 milioni e non intende scendere al di sotto dei tre milioni a stagione, ma dietro un contratto triennale con il PSV. Staremo a vedere. L'impressione è che la trattativa vada in porto. Il tempo, però, stringe. Il conto alla rovescia è partito e venerdì si chiudono le liste".