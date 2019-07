Lozano o Pepé per il Napoli, Tuttosport: il Lille fissa un prezzo monstre per l'attaccante

Mercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport sono due gli identikit che il Napoli sta guardando per l'attacco:

"Per il talento ivoriano del Lille c’è la fila: piace a diversi club di prima fascia e, nonostante al club di appartenenza non sia arrivata alcuna offerta ufficiale, la valutazione resta alta, 80 milioni di euro. Chi lo conosce ne giustifica il prezzo, lo considera un predestinato nonostante abbia disputato una sola stagione, l’ultima, ad altissimo livello (ha collezionato 38 presenze, segnato 22 gol e fornito 11 assist). Il Napoli è da sempre attento sui giovani di talento, ecco perché ha messo nel mirino Pépé, senza però dimenticare Hirving Lozano, 23enne del Psv che Giuntoli segue da mesi e che piace anche ad Ancelotti. La certezza è che il Napoli prenderà un attaccante per infiammare una piazza che chiede rinforzi di qualità per battersi alla pari con la Juventus"