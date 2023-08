Lozano-Napoli, rottura totale: ha chiesto la cessione poche ore prima del Frosinone

Rottura totale tra Lozano e il Napoli. Il calciatore messicano sarebbe dovuto scendere in campo da titolare in Frosinone Napoli e alla fine è rimasto in panchina per aver chiesto la cessione.

Lozano

Lozano Napoli: ha chiesto la cessione

Napoli - Hirving Lozano ha accentuato la rottura con il Napoli da quando ha rifiutato la proposta di rinnovo. Un gesto che ha indispettito il presidente, che a sua volta ha delegato a Meluso e Micheli il compito di discutere con i suoi agenti. Lozano sarebbe partito titolare a Frosinone se non avesse fatto recapitare attraverso il proprio entourage una richiesta ufficiale di cessione nelle ore precedenti alla partita. Il Napoli ha preso atto e schierato Raspadori al suo posto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.