Lozano-Napoli, Raiola non entusiasta per le continue esclusioni: la posizione del club [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - E' inutile girarci intorno, nel Napoli c'è un 'caso' Lozano. L'acquisto più costoso dell'era De Laurentiis ormai ha il posto assicurato in panchina e viene gettato nella mischia solamente quando bisogna recuperare il risultato. Non è il massimo della vita per Hirving che, da ragazzo serio e professionista esemplare, ha sempre accettato le scelte di Gattuso restando in silenzio.

Lozano-Napoli, la situazione

Nelle ultime settimane, lo stesso allenatore ha ribadito che El Chucky è stato spostato a sinistra da vice-Insigne. Un ruolo che il messicano conosce come le sue tasche avendolo fatto per anni al PSV. Ieri a Milano c'è stato il forfait del capitano, tutti si aspettavano Lozano titolare, ma Gattuso ha optato (giustamente perché il campo è l'unico a dare un giudizio insindacabile) per Elmas.

Queste continue esclusioni, non sono piaciute un a Raiola che avrebbe voluto maggiore considerazione (senza però fare alcuna polemica) per il suo assistito. C'è un pizzico di delusione, anche se il Napoli ha ribadito più volte a Mino di avere piena fiducia in Lozano perchè viene considerato un patrimonio della società. Alle belle parole del club non sono però seguiti i fatti in termini di presenze in campo e fiducia. I prossimi tre mesi saranno decisivi per capire i possibili scenari. Al di là di Raiola e le parole di circostanza del Napoli, tutto dipenderà dal calciatore.

Lozano e Llorente

