Lozano-Napoli, dall'Olanda: fumata bianca entro 24 ore, affare record per il Psv! Cifre e dettagli

Calciomercato - Hirving Lozano ed il Napoli sempre più vicini, secondo quanto riferiscono i colleghi dell'autorevole quotidiano olandese De Telegraaf. Infatti, riferiscono dell'incontro in mattinata tra Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis a Napoli e della possibilità di chiudere a breve.

Calciomercato - Lozano al Napoli entro 24 ore

Il tanto atteso trasferimento dall'attaccante del PSV Hirving Lozano al Napoli è in via di completamento. Sono in corso importanti negoziati tra tutte le parti per concludere un accordo sui 40 milioni di euro. La trattativa dovrebbe chiudersi entro 24 ore. L'accordo sarà il più grande trasferimento in uscita nella storia del club di Eindhoven. Mino Raiola, agente di Lozano, era a Napoli oggi per negoziare tutti i termini per il suo giocatore. Il PSV a sua volta sta discutendo costruttivamente con gli italiani, che vogliono chiudere per l'obiettivo che hanno perseguito per mesi. L'importo sui 40 milioni di euro vedrà una percentuale al vecchio club del messicano, il Pachuca. Con ciò, Lozano ha giocato i suoi ultimi 50 minuti per il PSV contro l'ADO Den Haag.