Lozano-Napoli, Cronache: De Laurentiis ha chiamato Raiola chiedendogli di riavviare la trattativa, ma c'è un problema

La beffa è servita: Nicolas Pépé molla il Napoli e dice sì all’Arsenal. Un flop che tiene sulle spine Carlo Ancelotti e costringe il Napoli a ripiegare su un altro obiettivo, come racconta l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Torna in auge il nome di Hirving Lozano, attaccante messicano del Psv Eindhoven, profilo gradito ad Ancelotti ma anche al club. De Laurentiis si è mosso in prima persona, chiamando Mino Raiola, agente di El Chucky ma al tempo stesso intermediario del Napoli nella trattativa col club olandese, e chiedendogli di riavviare la trattativa. Il problema è sempre lo stesso:il prezzo che il Psv chiede per il cartellino, 50 milioni, mentre il Napoli si spingerebbe al massimo sino a 40 più bonus”