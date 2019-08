Ultimissime calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Hirving Lozano: "Giuntoli e Raiola hanno bisogno di un cellulare per ribadirsi quello che si sono detti ripetutamente in queste settimane, ormai non dipende da loro, avendo Lozano detto sì: c’è il nodo dei diritti d’immagine, c’è anche la resistenza del Psv, chiaramente, che proprio quando il campionato sta per cominciare, non vorrebbe trasmettere un senso di debolezza. Ma si discute, ormai"

