Lozano-Napoli, c'è il rilancio. Cdm: "Con Raiola si è parlato di Manolas, la chiave per sbloccare l'affare"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Il Napoli sta puntando su Kostas Manolas, un sostituto di grande spessore di Raul Albiol. Il greco non ha le capacita' di Albiol nell’impostazione del gioco ma nell’idea di calcio di Ancelotti si lavora sulla fase difensiva migliorando la capacita' di leggere le situazioni dei singoli e non sulle certezze di un sistema. La svolta e' avvenuta nell’incontro di giovedi' tra la squadra-mercato del Napoli e il gruppo Raiola.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli ha rilanciato per Lozano con un’offerta di 4 milioni piu' bonus al giocatore e una proposta che sfiora il tetto dei 50 milioni al Psv Eindhoven. S’attende la risposta del club olandese, che dovrebbe accettare l’offerta, bisogna sbrogliare il nodo dei diritti d’immagine, lasciando al «Chucky» i 3 milioni che deve percepire per accordi gia' sottoscritti in passato.

Nell’incontro con il gruppo Raiola si e' discusso di Manolas per superare la concorrenza del Milan e soprattutto della Juventus, il principale avversario per il difensore greco. Manolas ha dato la sua disponibilita', e' intrigato dalla coppia con Koulibaly, c’e' gia' un’intesa di massima per un ingaggio di 3,5 milioni di euro (alla Roma guadagna 2,7) piuÌ bonus. La Roma vorrebbe il pagamento della clausola di 36 milioni di euro, il Napoli prova ad inserire delle contropartite tecniche per alleggerire la portata dell’investimento. Tanti i nomi sul piatto: la Roma ha detto no a Diawara, ha chiesto Mertens ma il Napoli si e' opposto, si valuta Mario Rui poiche' Kolarov dovrebbe andare al Fenerbahce".