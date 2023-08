Calciomercato Napoli - Corsa contro il tempo per Hirving Lozano e il Los Angeles considerando che oggi chiude il mercato della Mls.

Mercato Napoli, ultime su Lozano

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, bisogna fare presto perché in caso di permanenza o si dimezzerà l’ingaggio - cosa di cui al momento il giocatore non ne vuole sapere - o verrà messo fuori rosa. E mentre la stampa belga avanza Johan Bakayoko come possibile sostituto del messicano, Federico Bernardeschi continua a mandare messaggio dal Toronto.