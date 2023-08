Lozano-Los Angeles FC, c'è l'accordo! Gli agenti in ritiro per chiedere lo sconto a De Laurentiis: le cifre

Calciomercato Napoli - Intanto c'è una scossa sul fronte di Hirving Lozano, a raccontarla è l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"Perché i suoi agenti si sono fatti vivi per chiedere uno sconto sul cartellino che il Napoli valuta 18 milioni di euro. Il messicano ha detto sì ai Los Angeles (contratto da 3 anni per 5,5 milioni di euro) ma i californiani chiedono lo sconto. Valutazione in corso".