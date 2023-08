Dal Messico - Lozano-Los Angeles sta sfumando, non gradisce l'MLS: De Laurentiis punta al rinnovo

Notizie calcio. Ore calde per il futuro di Hirving Lozano, attaccante del Napoli in scadenza nel 2024 con il club azzurro.

Calciomercato Napoli, le ultime su Lozano

Kery Ruiz, giornalista messicano esperto di mercato, ha riportato che Lozano non è attirato dalle sirene americane e dall'offerta dei Los Angeles FC: per questo motivo la trattativa sarebbe in procinto di sfumare (il mercato in MLS chiude stanotte alle 3).

Inoltre De Laurentiis punterebbe al rinnovo di Lozano, per questo motivo non abbassa le pretese per l'attaccante messicano.